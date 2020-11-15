شكرا لقرائتكم خبر عن 379 متعافيا من كورونا.. و7362 «نشطة» تتلقى العلاج والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 379 حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 339947 حالة.

وبينت الوزارة، أنه جرى تسجيل 349 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 352950 حالة، من بينها 7362 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 807 حالات حرجة.

وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها 349 حالة منها 41 % إناثا، و59 % ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 11 % والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5641 حالة، بإضافة 16 وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء 49289 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.