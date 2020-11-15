شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير الأرصفة بعين دار والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها، كما كثفت أعمالها الوقائية، عبر عمليات التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية بمركز الفردانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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