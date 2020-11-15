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تعقيم وتطهير الأرصفة بعين دار

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أكملت بلدية عين دار تطوير وتأهيل شارعين وذلك ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية بتطبيق مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن للطرق والشوارع، بهدف تطويرها وتأهيلها لتواكب برامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن مشاريع البلدية في تحسين المشهد الحضري.

وكثفت البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها، كما كثفت أعمالها الوقائية، عبر عمليات التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية بمركز الفردانية للحد من انتشار .

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