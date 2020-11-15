شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شارع الملك عبدالعزيز بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية النعيرية أعمال الكشط وإعادة السفلتة بشارع الملك عبدالعزيز والذي بدأت العمل به مؤخرا، وذلك ضمن مشروع صيانة الطرق والشوارع بالمحافظة.

وكانت بلدية النعيرية أعلنت عن قيامها بالتعاون مع إدارة المرور بإغلاق شارع الملك عبدالعزيز لبدء أعمال الكشط وإعادة السفلتة، وذلك ابتداء من مساء أمس الأول، وتأمل البلدية من الجميع استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

وتواصل البلدية ممثلة في فرق الطوارئ استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام ١٤٤٢هـ، عبر تكثيف أعمال تنظيف المناهيل وفتحات تصريف المياه من الأتربة والشوائب.

يذكر أن البلدية وضمن أعمالها في معالجة التشوهات البصرية، وتزامنا مع بدء خدمة حجز المخيمات، أهابت بأصحاب المخيمات العشوائية بمداخل المحافظة بإزالتها خلال «أسبوع» من تاريخ الإثنين ١٤٤٢/‏‏٠٣/‏‏٢٣هـ، وفي حالة عدم الالتزام ستتم إزالتها من قبل البلدية وتطبيق الأنظمة على أصحابها.