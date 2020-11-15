شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بأحد مطاعم الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة أنها باشرت بالتعاون مع الدفاع المدني حريقا نشب في أحد المطاعم، مشيرة إلى إتلاف أكثر من ٥٠ كيلو من المواد الغذائية لتأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق، موضحة أن الإتلاف جاء حفاظا على صحة المستهلكين.

وضبطت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة المراقبة والنظافة، شاحنة يرمي صاحبها المخلفات في الأماكن الممنوعة، وجار العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وكثفت إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة المراقبة والنظافة العامة التابعة للبلدية أغلقت ٣ ورش، وأنذرت ٥ أخرى مخالفة في المناطق الصناعية، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة مع «وزارة التجارة، مكتب العمل، الأمن العام، الدفاع المدني، جوازات المنطقة» للتأكد من تطبيق الاشتراطات النظامية في المناطق الصناعية.