شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بأحد مطاعم الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وضبطت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة المراقبة والنظافة، شاحنة يرمي صاحبها المخلفات في الأماكن الممنوعة، وجار العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
وكثفت إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت إدارة المراقبة والنظافة العامة التابعة للبلدية أغلقت ٣ ورش، وأنذرت ٥ أخرى مخالفة في المناطق الصناعية، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة مع «وزارة التجارة، مكتب العمل، الأمن العام، الدفاع المدني، جوازات المنطقة» للتأكد من تطبيق الاشتراطات النظامية في المناطق الصناعية.
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