شكرا لقرائتكم خبر عن مها الوابل مشرفا عاما على «الإبداع البلدي» والان نبدء بالتفاصيل

أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قرارا يقضي بتكليف مها الوابل مشرفا عاما على مركز الإبداع البلدي بالأمانة، وذلك لرفع وتعزيز كفاءة المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات والحلول الإبداعية، في القطاع البلدي.

وأعربت مها الوابل عن تقديرها وامتنانها لأمين المنطقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدة أن ذلك سيكون دافعا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنية من العلي القدير أن يوفقها في مهام عملها وأن تكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي ومواطنيه.