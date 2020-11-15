مها الوابل مشرفا عاما على «الإبداع البلدي»

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وأعربت مها الوابل عن تقديرها وامتنانها لأمين المنطقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدة أن ذلك سيكون دافعا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنية من العلي القدير أن يوفقها في مهام عملها وأن تكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي ومواطنيه.
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