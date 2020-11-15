شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مخالفة لـ«الاحترازات».. وتعقيم 757 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير “757” موقعا، بمشاركة “457” فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام “146226” لترا من كمية المعقمات والمطهرات. إضافة إلى رفع “7286” طنا من النفايات، وإزالة “3816” مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة “9390” فردا من الكوادر البشرية بالنظافة. وسعت الأمانة ومنذ بدء جائحة كورونا إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع بما فيه، وذلك من خلال تكثيف أعمال التعقيم والنظافة. وتعالج الأمانة البلاغات التي ترد من المستفيدين من خلال مركز 940 وذلك وفق الخطة التي وضعتها لتحقيق هدفها العام من إنجازاتها اليومية من أجل سلامة الجميع.
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