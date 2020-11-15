شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1200 شجرة بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلا بمكتبه في محافظة قرية العليا، مؤخرا، حملة «نثر بذور النباتات والأشجار» في المسيج الشرقي ليصبح المتنزه الوطني الشرقي الأول بالمحافظة، وهذه البادرة ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف استعادة الغطاء النباتي في جميع أنحاء المملكة.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م. عامر المطيري، إلى نثر البذور الرعوية على مساحة ٢٤٠ ألف كم٢، بكمية بلغت ٤٠ كجم، وزراعة ١٢٠٠ شجرة في المسيج الشرقي بمحافظة القرية العليا، وجار العمل على زراعة ١٠٠ ألف شجرة على مستوى المحافظة.

ولفت إلى استمرارية تلك الحملات في جميع محافظات المنطقة، مشيرا إلى تدشين حملة نثر البذور في محافظة حفر الباطن الأسبوع الماضي. مؤكدا أن مثل تلك الحملات تعود بالنفع للوطن والمواطن وتساهم في زيادة الرقعة الخضراء، كما أنها تقدم المعرفة للأجيال القادمة بتنوع تضاريس المملكة والزراعة المناسبة لكل منطقة.

وأكد المطيري، أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يحظر الأعمال التخريبية كالرعي الجائر والاحتطاب؛ كون البيئة الصحية حق للجميع، لذلك المحافظة عليها من واجب جميع شرائح وطننا الغالي. يذكر أنه شارك في حفل التدشين عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة «بلدية القرية العليا وشركة المياه الوطنية والكلية الجامعية بالمحافظة وجمعية الصمان الخضراء ورابطة القرية الخضراء»، وبعض المهتمين.