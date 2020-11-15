بعد إعلانه رقما قياسيا.. إصابة وزير الصحة الأوكراني بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، السبت، ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلانه تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية.

وقال ستيبانوف، في تصريحات تلفزيونية: "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين".



وأضاف أن "أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 11787 حالة".

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176 بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.