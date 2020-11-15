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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد مواجهة ودية أمام نظيره العين استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى الاتحاد للزج بأكثر من عنصر من العناصر الشابة في اللقاء؛ وذلك لوقوف المدير الفني "كاريلي" على المستوى الفني للاعبين.
وعلى الصعيد الميداني واصل الاتحاد تدريباته على ملعبه مركزًا على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة.
وفي الجانب الآخر، أقام العين في فترة التوقف معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة من أجل ترتيب أوراقه بعد خسارته 4 جولات على التوالي.
الاتحاد العين
الليلة.. العين في ضيافة الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد مواجهة ودية أمام نظيره العين استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى الاتحاد للزج بأكثر من عنصر من العناصر الشابة في اللقاء؛ وذلك لوقوف المدير الفني "كاريلي" على المستوى الفني للاعبين.
وعلى الصعيد الميداني واصل الاتحاد تدريباته على ملعبه مركزًا على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة.
وفي الجانب الآخر، أقام العين في فترة التوقف معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة من أجل ترتيب أوراقه بعد خسارته 4 جولات على التوالي.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:15 AM
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد مواجهة ودية أمام نظيره العين استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى الاتحاد للزج بأكثر من عنصر من العناصر الشابة في اللقاء؛ وذلك لوقوف المدير الفني "كاريلي" على المستوى الفني للاعبين.
وعلى الصعيد الميداني واصل الاتحاد تدريباته على ملعبه مركزًا على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة.
وفي الجانب الآخر، أقام العين في فترة التوقف معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة من أجل ترتيب أوراقه بعد خسارته 4 جولات على التوالي.
، الليلة.. العين في ضيافة الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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