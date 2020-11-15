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محمد بن مسعود - الدمام - شارك المحترف المغربي نور الدين مرابط مساء أمس في تدريبات فريقه النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.
كما عاد الثلاثي (عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله) للتمارين الجماعية بعد تعافيهم من فيروس كورنا المستجد.
ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
النصر
"مرابط" عاد وشارك في التدريبات.. النصر يحتفي بالثلاثي قبل مواجهة الهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15
شارك المحترف المغربي نور الدين مرابط مساء أمس في تدريبات فريقه النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.
كما عاد الثلاثي (عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله) للتمارين الجماعية بعد تعافيهم من فيروس كورنا المستجد.
ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
12:25 AM
شارك المحترف المغربي نور الدين مرابط مساء أمس في تدريبات فريقه النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.
كما عاد الثلاثي (عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله) للتمارين الجماعية بعد تعافيهم من فيروس كورنا المستجد.
ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، "مرابط" عاد وشارك في التدريبات.. النصر يحتفي بالثلاثي قبل مواجهة الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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