، "مرابط" عاد وشارك في التدريبات.. النصر يحتفي بالثلاثي قبل مواجهة الهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك المحترف المغربي نور الدين مرابط مساء أمس في تدريبات فريقه النصر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.

كما عاد الثلاثي (عبدالرزاق حمدالله وعبدالله الخيبري والحارس وليد عبدالله) للتمارين الجماعية بعد تعافيهم من فيروس كورنا المستجد.

ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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