، "الآسيوي" يكلِّف طاقم حكام سعوديًّا بالمشاركة في إدارة مباريات دوري الأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - المسحل يشيد بالحكم السعودي.. بقيادة الدولي تركي الخضير

كلَّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام سعوديًّا بالمشاركة في إدارة مباريات "منطقة الشرق" بدوري أبطال آسيا 2020، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.‏

وشملت القائمة كلاً من: الدولي تركي الخضير "حكم ساحة"، والدوليَّين محمد العبكري وخلف زيد "حكمَين مساعدَين".

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بأداء الحكام السعوديين وكفاءتهم الفنية معتبرًا الظهور القاري للحكم السعودي تأكيدًا لتميزه، والثقة بإمكانياته العالية. معربًا عن تمنياته للطاقم المشارك بالتوفيق.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا الاتحاد السعودي لكرة القدم