، نيابة عن"الفيصل".."سعود بن جلوي" يرأس حلقة نقاش المجالس المحلية ومجالس المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت تفعيل الدور التنموي وتعزيز الشراكة والتكامل بين المجلس والجهات الأخرى كافة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، حلقة نقاش المجالس المحلية ومجالس المناطق "الواقع والمأمول"، بمشاركة وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وأعضاء مجلس المنطقة، والمحافظين، وذلك بمزرعة الصواري.

وتهدف حلقة النقاش إلى تفعيل الدور التنموي لمجالس المنطقة والمجالس المحلية وتعزيز الشراكة والتكامل بين المجلس والجهات الأخرى كافة، بالإضافة إلى تمكين المجالس المحلية في إعداد وبناء إستراتيجيات التنمية المناطقية والاستفادة من المبادرات والتجارب الناجحة في المجالس المحلية.

وتناول المجتمعون عددًا من المحاور منها: المجالس والأولويات التنموية من منظور دور المجالس في التخطيط والتنمية، وتحديد الأولويات في أعمال المجالس المحلية، ومحور التكامل والتنسيق في النهج التكاملي في أعمال المجالس المحلية، إضافة إلى محور المؤشرات والتقييم من ناحية تفعيل المؤشرات المحلية وتحديث البيانات التنموية، وتطوير آليات متابعة الأداء وبناء التقارير.

وكرّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في نهاية حلقة النقاش المشاركين فيها.أمير مكة الأمير خالد الفيصل