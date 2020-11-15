شكرا لمتابعة خبر عن " الفوزان " يتضامن مع تصريحات تركي الحمد المشككة في " البخاري " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الكاتب سعود الفوزان على تصريحات السياسي تركي الحمد الأخيرة حول صحيح البخاري وأنه يتعارض مع القرآن.

وكشف " الفوزان " عن تأييده لتغريدة تركي الحمد، قائلا: " معه حق لان البخاري قال في حديثه أن رسولنا يجامع زوجاته دون أن يستحم ،ونحن قلنا أن الإسلام هو دين النظافة " .

وكان الحمد قال: " قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما " .

واتهم البعض تركي الحمد بأنه يشكك في البخاري وتم تدشين وسم بعنوان " الحمد يشكك بالبخاري " .