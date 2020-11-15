شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص يحذر مرضى السكري من تناول العسل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، الأشخاص المصابين بداء السكري من تناول العسل.

وقال الذيابي خلال مقطع فيديو جميع أنواع العسل ترفع مستويات سكر الدم , والسبب هو أن المكون الرئيسي للعسل هو السكر، مضيفا أن الأفضل تقليل لأشخاص المصابين بداء السكري من تناول العسل أو عدم تناوله.

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، فهو يوم للتوعية من مخاطر داء السكري، حددته منظمة الصحة العالمية و الاتحاد الدولي للسكري، إحياءً لذكرى ميلاد " فردريك بانتنج " الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922.