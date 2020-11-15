شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إشراف الملك المؤسس على انطلاق أول صفقة نفط بالمملكة عبر ناقلة " سكوفيلد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع تاريخي إشراف الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على تحميل ناقلة النفط " سكوفيلد "، التي حملت أول شحنة نفط يتم تصديرها من ⁧المملكة من خلال ميناء ⁧رأس تنورة⁩ عام 1358هـ/1939م.

ويعتبر تحميل " سكوفيلد " يوما مشهودا في المملكة، فمن هنا كانت نقطة البداية؛ حيث رافقت جلالة الملك جماهير غفيرة إلى رأس تنورة لتشهد على هذه اللحظة التاريخية.

وكانت الناقلة دي. جي. سكوفيلد النفطية دشنت أول صفقة تجارية نفطية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا وذلك عندما أدار الملك عبدالعزيز في عام 1939 صمام النفط إيذانا ببدء تصدير الزيت السعودي الخام وتحميل أول شحنة منه إلى العالم.

و نقلت أول شحنة تجارية على الناقلة " دي.جي. سكوفيلد " من رأس تنورة لتبدأ من هنا المملكة مسيرة نجاحها منقطة النظير في مجال النفط.