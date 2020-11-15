تحذير رسمي: مرض السكري في المملكة زاد 10 أضعاف خلال 30 سنة.. وهذا الإجراء ضروري لمواجهته

بمناسبة «اليوم العالمي للسكري»، بثت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، إحصائيات هامة لحماية الأسر السعودية من مخاطر هذا المرض، حفاظًا على مستقبل المملكة وشبابها الدائم.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ذكرت الوزارة أنه وفقًا لتصنيفات منظمة الحصة العالمية، تحتل المملكة المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط والسابعة عالميًّا من حيث انتشار داء السكري.

وقالت: «يُقدر إصابة 7 ملايين بالمرض، و3 ملايين آخرين يعانون من مرحلة ما قبل السكري»، لافتةً إلى أن هذا الداء زاد بمقدار 10 أضعاف في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، كما تجاوز عدد الأطفال المصابين بمرض (t1dm) علامة نصف المليون لأول مرة في عام 2015».

وأفادت الوزارة بأن ميزانية الرعاية الصحية في السعودية في عام 2014 بلغت 180 مليار ريال، وما يقرب من 25 مليارًا كانت تستخدم حصريًّا لإدارة مرض السكري.

من ناحية أخرى، بث «معادن» عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إنفوجرافًا جاء فيه: «إن الغذاء الصحي والرياضة من الركائز الأساسية للتغلب على مرض السكري».

وأفاد بأن التمرين اليومي يساعد على تحفيز الأنسولين، ويجعله يعمل بشكل أفضل في الجسم؛ ما يُبقي مستويات السكر بالدم في نطاق صحي.

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