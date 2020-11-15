انخفاض الحالات النشطة بأعلى 10 مناطق إصابة إلى 4.9%

الدمام الأعلى
سجلت أعلى نسب الحالات النشطة في المناطق الأعلى في كل من الدمام بنسبة 7% بمجموع 1257 حالة نشطة من مجموع 18.059 إصابة، والمدينة المنورة بنسبة 7.1% ومجموع 1266 حالة نشطة من أصل 17.705 حالة إصابة، إضافة إلى المبرز والتي بلغت نسبة الحالات النشطة فيها 7.6% بمجموع 537 من مجموع 7098 إصابة تم تسجيلها منذ بداية انتشار الوباء.
أعلى المناطق بالتعافي
سجلت منطقة الرياض التي سجلت أعلى معدل إصابات بالمملكة أعلى نسب التعافي ببقاء 3.4% حالة نشطة بمجموع 1860 من أصل 55.224 حالة إصابة، ومثلها منطقة الطائف التي بقي 3.4% من حالاتها النشطة والتي بلغت 361 من مجموع إصابات بلغت 10.489 إصابة، كما سجلت منطقة مكة المكرمة 4.4% من الحالات النشطة بمجموع 1363 حالة بمقابل 30.865 إصابة سجلت في المنطقة، وسجلت الخبر 4.5% حالة نشطة بمجموع 311 حالة من مجموع 6939 إصابة سجلت في المنطقة منذ بداية الإصابة بكورونا.
وسجلت محافظة القطيف 5.1% كنسبة للحالات النشطة البالغة 390 حالة من مجموع 7657 حالة إصابة، كما سجلت جدة نسبة حالات نشطة 5.6% بمجموع 1765 حالة بمقابل 31478 حالة تم تسجيلها بالمنطقة، إضافة لتسجيل الهفوف نسبة حالات نشطة بلغت 5.3% بمجموع 949 حالة من مجموع 17853 حالة تم تسجيلها بالمنطقة.
أعلى 10 مناطق في الإصابات
لرياض 55.224
النشطة 1860
%3.4
جدة 31478
النشطة 1765
%5.6
مكة المكرمة 30.865
النشطة 1363
%4.4
الدمام 18.059
النشطة 1257
%7
المدينة المنورة
17.705
النشطة 1266
%7.1
الهفوف 17853
النشطة 949
%5.3
الطائف 10.489
النشطة 361
%3.4
القطيف 7.657
النشطة 390
%5.1
المبرز 7098
النشطة 537
%7.6
الخبر 6939
النشطة 311
%4.5
مجموع 10 مناطق 203.367
نسبتها من المملكة 65.2%
مجموع الحالات النشطة بـ 10 مناطق 10.059 بنسبة 4.9%
نسبتها من المملكة 46.1%
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