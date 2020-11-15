انخفاض الحالات النشطة بأعلى 10 مناطق إصابة إلى 4.9%

سجلت أعلى 10 مناطق بالمملكة انخفاضا في أعداد الحالات النشطة، حيث شكلت نسبة الحالات النشطة من مجموع الحالات حتى يوم الجمعة 4.9% من الحالات التي بلغ مجموعها 203.367، وتشكل 10 مناطق هي كل من: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والهفوف، والطائف، والقطيف، والمبرز، والخبر ما نسبته 65.2% من الإصابات في المملكة من مجموع 311.855 حالة إصابة مؤكدة في المملكة، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة ما نسبته 46.1% من مجموع 21.812 حالة نشطة بالمملكة.

الدمام الأعلى

سجلت أعلى نسب الحالات النشطة في المناطق الأعلى في كل من الدمام بنسبة 7% بمجموع 1257 حالة نشطة من مجموع 18.059 إصابة، والمدينة المنورة بنسبة 7.1% ومجموع 1266 حالة نشطة من أصل 17.705 حالة إصابة، إضافة إلى المبرز والتي بلغت نسبة الحالات النشطة فيها 7.6% بمجموع 537 من مجموع 7098 إصابة تم تسجيلها منذ بداية انتشار الوباء.

أعلى المناطق بالتعافي

سجلت منطقة الرياض التي سجلت أعلى معدل إصابات بالمملكة أعلى نسب التعافي ببقاء 3.4% حالة نشطة بمجموع 1860 من أصل 55.224 حالة إصابة، ومثلها منطقة الطائف التي بقي 3.4% من حالاتها النشطة والتي بلغت 361 من مجموع إصابات بلغت 10.489 إصابة، كما سجلت منطقة مكة المكرمة 4.4% من الحالات النشطة بمجموع 1363 حالة بمقابل 30.865 إصابة سجلت في المنطقة، وسجلت الخبر 4.5% حالة نشطة بمجموع 311 حالة من مجموع 6939 إصابة سجلت في المنطقة منذ بداية الإصابة بكورونا.

وسجلت محافظة القطيف 5.1% كنسبة للحالات النشطة البالغة 390 حالة من مجموع 7657 حالة إصابة، كما سجلت جدة نسبة حالات نشطة 5.6% بمجموع 1765 حالة بمقابل 31478 حالة تم تسجيلها بالمنطقة، إضافة لتسجيل الهفوف نسبة حالات نشطة بلغت 5.3% بمجموع 949 حالة من مجموع 17853 حالة تم تسجيلها بالمنطقة.

أعلى 10 مناطق في الإصابات

لرياض 55.224

النشطة 1860

%3.4

جدة 31478

النشطة 1765

%5.6

مكة المكرمة 30.865

النشطة 1363

%4.4

الدمام 18.059

النشطة 1257

%7

المدينة المنورة

17.705

النشطة 1266

%7.1

الهفوف 17853

النشطة 949

%5.3

الطائف 10.489

النشطة 361

%3.4

القطيف 7.657

النشطة 390

%5.1

المبرز 7098

النشطة 537

%7.6

الخبر 6939

النشطة 311

%4.5

مجموع 10 مناطق 203.367

نسبتها من المملكة 65.2%

مجموع الحالات النشطة بـ 10 مناطق 10.059 بنسبة 4.9%

نسبتها من المملكة 46.1%