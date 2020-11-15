تنفيذ الخطة الوقائية لموجة COVID-19 الثانية

كشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» عن بدء التجمع الصحي بمكة المكرمة في تنفيذ خطة الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا «COVID-19»، استنادا إلى توصيات اجتماع مركز القيادة والتحكم، الذي عقد الخميس الماضي، والذي نص على أهمية تطبيق البروتوكولات الاحترازية، والتراجع في تطبيق خطة التعافي 50%خلال الأسبوعين المقبلين.

تتضمن الخطة تقليل نسبة إشغال العمليات الجراحية الروتينية 50% مع استثناء إنقاذ حالات الحياة والأعضاء وحالات الأورام، حيث سيتم خفض العمليات الروتينية العالية الخطورة للحد الأدنى، وذلك من أجل تقليل أعداد التنويم في العنايات المركزة أسبوعين، بالإضافة إلى تقليل الزيارات الفعلية 50%، والتشجيع على زيادة العيادات الافتراضية مع تأكيد التزام المديرين التنفيذين الطبيين بالجولات اليومية على العناية الحرجة، وذلك لتحقيق الامتثال الكامل بسياسات وإجراءات القبول والخروج.

وأشارت المصادر نفسها إلى تعليق جميع الطلبات الخاصة بإجازات الموظفين الخارجية مع التقيد التام واتباع كل تعليمات وإجراءات مكافحة العدوى.

تشمل المستشفيات المطبقة للتعميم: مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي وحراء العام والملك عبدالعزيز والملك فيصل والولادة والأطفال وابن سينا وخليص والكامل وأجياد، حيث تم إرسال التعميم لرؤسائها التنفيذين من أجل البدء فى تنفيذ هذه الخطة خلال الأسبوعين المقبلين.