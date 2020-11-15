تتضمن الخطة تقليل نسبة إشغال العمليات الجراحية الروتينية 50% مع استثناء إنقاذ حالات الحياة والأعضاء وحالات الأورام، حيث سيتم خفض العمليات الروتينية العالية الخطورة للحد الأدنى، وذلك من أجل تقليل أعداد التنويم في العنايات المركزة أسبوعين، بالإضافة إلى تقليل الزيارات الفعلية 50%، والتشجيع على زيادة العيادات الافتراضية مع تأكيد التزام المديرين التنفيذين الطبيين بالجولات اليومية على العناية الحرجة، وذلك لتحقيق الامتثال الكامل بسياسات وإجراءات القبول والخروج.
وأشارت المصادر نفسها إلى تعليق جميع الطلبات الخاصة بإجازات الموظفين الخارجية مع التقيد التام واتباع كل تعليمات وإجراءات مكافحة العدوى.
تشمل المستشفيات المطبقة للتعميم: مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي وحراء العام والملك عبدالعزيز والملك فيصل والولادة والأطفال وابن سينا وخليص والكامل وأجياد، حيث تم إرسال التعميم لرؤسائها التنفيذين من أجل البدء فى تنفيذ هذه الخطة خلال الأسبوعين المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ الخطة الوقائية لموجة COVID-19 الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.