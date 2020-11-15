السعودية اليوم / مصر تسجل 228 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة



القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر 228 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بتعافي 99 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 100946 حالةً.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 110547 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6442 حالة وفاة.

// انتهى //

01:13ت م

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القاهرة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بتعافي 99 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 100946 حالةً.وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 110547 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6442 حالة وفاة.// انتهى //01:13ت م0149

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