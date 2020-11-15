السعودية اليوم / البرازيل تسجل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



برازيليا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5,848,959 ، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658​​​.

// انتهى //

01:04ت م

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برازيليا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 921 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5,848,959 ، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658​​​.// انتهى //01:04ت م0146

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