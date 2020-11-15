السعودية اليوم / تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.

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تونس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.// انتهى //00:54ت م0145

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