السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 462 حالة وفاة بكورونا و26860 إصابةً



لندن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا 462 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 26860 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و 344 ألف حالة.

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لندن 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا 462 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد للوفيات فيها 51644 حالة وفاة،وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 26860 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و 344 ألف حالة.// انتهى //00:34ت م0139

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