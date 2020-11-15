السعودية اليوم / سلوفاكيا تشدد إجراءات الدخول إلى أراضيها لمواجهة كورونا



براتيسلافا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة السلوفاكية أنها ستشدد إجراءات الدخول إلى أراضيها ابتداءً من بعد غد الاثنين لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السلوفاكية في بيان اليوم، أنه لم يعد بإمكان المسافرين من كل البلدان بما فيها البلدان المجاورة مثل النمسا وهنغاريا وبولندا الدخول إلى سلوفاكيا إلا إذا أظهروا نتيجة اختبار سلبية للفيروس معترفا بها ولم يمضِ على صدورها أكثر من 72 ساعةً.

واستثنى قرار الحكومة السلوفاكية 10 دول، منها دولتان أوروبيتان هما فنلندا واليونان وعددا من بلدان آسيا مثل اليابان والصين من القيود الجديدة بسبب قلة عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 فيها.

// انتهى //

23:09ت م

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براتيسلافا 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة السلوفاكية أنها ستشدد إجراءات الدخول إلى أراضيها ابتداءً من بعد غد الاثنين لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة السلوفاكية في بيان اليوم، أنه لم يعد بإمكان المسافرين من كل البلدان بما فيها البلدان المجاورة مثل النمسا وهنغاريا وبولندا الدخول إلى سلوفاكيا إلا إذا أظهروا نتيجة اختبار سلبية للفيروس معترفا بها ولم يمضِ على صدورها أكثر من 72 ساعةً.واستثنى قرار الحكومة السلوفاكية 10 دول، منها دولتان أوروبيتان هما فنلندا واليونان وعددا من بلدان آسيا مثل اليابان والصين من القيود الجديدة بسبب قلة عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 فيها.// انتهى //23:09ت م0130

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