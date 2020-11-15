السعودية اليوم / هولندا تسجل 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالةً ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.

// انتهى //

22:45ت م

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أمستردام 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالةً.وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالةً ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.// انتهى //22:45ت م0128

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