محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 10.690.665 حالة والوفيات 243.580 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية 181.801 إصابة مؤكدة، و1.364 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10.690.665 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 243.580 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 12:09 AM إجمالي الإصابات بلغ 10.690.665 حالة والوفيات 243.580 شخصًا الولايات المتحدة تسجِّل 181.801 إصابة جديدة و1.364 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجِّل 181.801 إصابة جديدة و1.364 وفاة بكورونا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية 181.801 إصابة مؤكدة، و1.364 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10.690.665 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 243.580 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجِّل 181.801 إصابة جديدة و1.364 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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