اخبار السعوديه

وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-15

وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب

في ظل غياب الرقابة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الدرب

استغلت عمالة آسيوية تدير أحد البوفيهات بمحافظة الدرب بمنطقة جازان، غياب الرقابة، وتجردت من الضمير الحي خلال عملها في تجهيزها الوجبات بمختلف أصنافها باستخدام أدوات ملوثة وتقديمها للمواطنين والمقيمين، دون مراعاة لما قد ينتج عن هذه الأطعمة والمشروبات الملوثة من أمراض وأعراض صحية تضر بالإنسان عند تناول تلك الوجبات.

1EE88850 029A 423A 86AD 254617E051BF

هذا عوضًا عن تدني النظافة في أرضيات البوفيه والمغاسل والرفوف وحافظات المواد المستخدمة في تحضير الأطعمة والعصائر وغيرها.

متابعات الخليج 365” رصدت هذه المخالفات لتضع الجهات الرقابية أمام مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

DA720318 F0C9 4172 9709 A2404000BCA9EF7E6C1B 05D9 413C AE6D 5671A47CF00A

كانت هذه تفاصيل خبر وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا