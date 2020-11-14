تويتر يعلن عن 300 ألف تغريدة مضللة خاصة بالانتخابات الأمريكية

2020-11-14

الموطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن 300 ألف تغريدة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ربما كانت مضللة في الأسبوع الذي سبق يوم الانتخابات وبعده.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، مثلت التغريدات المضللة نسبة 0.2% من جميع التغريدات المتعلقة بالانتخابات الأمريكية على تويتر خلال فترة الأسبوعين بين 27 أكتوبر و11 نوفمبر، وبعض تلك التي تم الإبلاغ عنها تم نشرها أو إعادة تغريدها من قبل الرئيس دونالد ترامب.

تغريدات زائفة:

ووجد تقرير منفصل أن ما يقرب من نصف تغريدات ترامب قد تم الإبلاغ عنها بين 3 نوفمبر و5 نوفمبر، وفي يوم الانتخابات، اعتُبرت سدس تغريدات ترامب البالغ عددها 55 تحتوي على معلومات مضللة.

في المجمل، تم حجب 456 تغريدة برسالة تحذير ولم يكن بالإمكان الإعجاب بها أو إعادة تغريدها أو الرد عليها، حسبما قالت فيجايا جادي، رئيست الشؤون القانونية والسياسات والثقة والسلامة في تويتر.

وأضافت جادي أن ثلاثة أرباع المستخدمين الذين شاهدوا تلك التغريدات فعلوا ذلك بعد أن تم تصنيفها.

كما أشارت إلى رسائل من تويتر تفيد بأن نتائج الانتخابات من المحتمل أن تتأخر، وأن التصويت بالبريد آمن ومشروع، شوهدت 389 مليون مرة.

