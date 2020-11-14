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خالد حامد يُطرب الحضور بمهرجان ربيع السروات بالنماص
حضور جماهيري كبير وتفاعل مع غناء الفنان خالد حامد
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- النماص
أحيا الفنان خالد حامد، مساء البارحة، مهرجان ربيع السروات، والمقام على مسرح فعاليات ديار العز الترفيهي بمحافظة النماص، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وقدم حامد عددًا من الأغاني خلال الحفل، وكانت أمسية جميلة أسرت قلوب الحضور واستقطبت حضورًا كبيرًا غُصَّت بهم قاعة المهرجان، وذلك من خلال ما قدم من أداء ولحن متميز في أغانيه الجميلة التي طرب لها الحضور وتفاعل معها الجمهور.
الجدير بالذكر أن الفنان خالد قدم الكثير من الأعمال الفنية على الساحة، وكان آخر عمل قدمه من ألحانه وأدائه بعنوان إلا غيابك.
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