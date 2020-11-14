5 ضوابط للصورة الشخصية في بطاقة الهوية لسيدات المملكة العربية السعودية

في العربية السعودية، قامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتحديد 5 ضوابط تتعلق بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للنساء السعوديات.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية، تؤكد هذه الضوابط على أن “تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، وعدم ارتداء النظارات أو وضع العدسات، وأن تكون الصورة حديثة وملونة”.

وأوضحت الصحيفة أن من الضوابط كذلك “تغطية شعر الرأس، بالإضافة إلى أنه يُسمح للمواطنات بوضع زينة خفيفة”.

هذا وفي وقت سابق كانت، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن آخر موعد للقيام بتجديد الهوية الوطنية، ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام به تجنبا للغرامة وتعطل مصالحهم.

وذلك بحسب تغريده لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة: انه “لابد من تجديد الهوية الوطنية خلال مدة 180 يوم قبل انتهاء فترة صلاحيتها كي لا تتعطل مصالحك وتجنب الغرامة المالية”.

ونشر موقع صحيفة “عاجل” إن الوزارة قامت بتحديد الخطوات المطلوبة لاستخراج بدل الفاقد من بطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك من خلال الدخول علي حسابك على منصة أبشر، واختيار أيقونة خدماتي، ثم الأحوال المدنية، واختيار الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ومن القائمة اختيار بطاقة الهوية الوطنية، والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة، بعد ذلك حجز موعد إلكتروني من خلال خدمة “بدل فاقد”، وبالأخير إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

ويشار الى أن الوكالة، كانت حذرت المواطنين من فقدان أو رهن بطاقة الهوية الوطنية، موضحةً أن فقدانها يعرض للمساءلة القانونية.