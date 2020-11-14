محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 442544 والوفيات 8443 شخصًا سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالة. وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد هولندا 14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 11:16 PM Advertisements إجمالي الإصابات بلغ 442544 والوفيات 8443 شخصًا هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالة. وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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