، بحضور وزير الرياضة.. الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب إفريقيا بثلاثية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة والتي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويأتي اللقاء في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمنتخب الأولمبي تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
وقد التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي(تحت 23 عامًا) والجهازين الفني والإداري، بعد اللقاء الودي الذي جمع الأخضر بمنتخب جنوب إفريقيا.
ودخل المدير الفني للمنتخب الأولمبي الكابتن سعد الشهري اللقاء بقائمة مؤلفة من أمين البخاري في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وفهد الحمد ومهند الشنقيطي وعلي الحسن وحامد الغامدي وحسن أبو شرارة وسامي النجعي وأيمن الخليف وسعد السلولي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي
بحضور وزير الرياضة.. الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب إفريقيا بثلاثيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-14
تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة والتي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويأتي اللقاء في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمنتخب الأولمبي تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
وقد التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي(تحت 23 عامًا) والجهازين الفني والإداري، بعد اللقاء الودي الذي جمع الأخضر بمنتخب جنوب إفريقيا.
ودخل المدير الفني للمنتخب الأولمبي الكابتن سعد الشهري اللقاء بقائمة مؤلفة من أمين البخاري في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وفهد الحمد ومهند الشنقيطي وعلي الحسن وحامد الغامدي وحسن أبو شرارة وسامي النجعي وأيمن الخليف وسعد السلولي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
11:30 PM
تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة والتي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويأتي اللقاء في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمنتخب الأولمبي تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.
وقد التقى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي(تحت 23 عامًا) والجهازين الفني والإداري، بعد اللقاء الودي الذي جمع الأخضر بمنتخب جنوب إفريقيا.
ودخل المدير الفني للمنتخب الأولمبي الكابتن سعد الشهري اللقاء بقائمة مؤلفة من أمين البخاري في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وفهد الحمد ومهند الشنقيطي وعلي الحسن وحامد الغامدي وحسن أبو شرارة وسامي النجعي وأيمن الخليف وسعد السلولي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.
، بحضور وزير الرياضة.. الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب إفريقيا بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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