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سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 5875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 288 ألفًا و211.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى4697.
من جهة أخرى، سجّلت لبنان 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104267 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 59045، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 806 حالات بعد تسجيل 10 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد لبنان المغرب
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 10:46 PM
1660 إصابة و 10 وفيات في لبنانالمغرب تسجل 5875 إصابة و66 وفاة بـ"كورونا"
سجلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 5875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 288 ألفًا و211.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى4697.
من جهة أخرى، سجّلت لبنان 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104267 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 59045، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 806 حالات بعد تسجيل 10 حالات وفاة.
، المغرب تسجل 5875 إصابة و66 وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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