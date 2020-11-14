شكرا لمتابعة خبر عن النمر: «إنزال وزنك 10% فقط يؤدي إلى 3 نتائج مذهلة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن المكاسب التي تعود على الفرد بعد خسارة 10 % فقط من وزنه.

وأضاف " النمر" عبر "تويتر" : "إنزال ١٠% من وزنك الزائد...يؤدي إلى نزول الدهون الثلاثية ٢٠%، نزول الكلسترول الضار ١٥%، ارتفاع الكلسترول الحميد ٨%".

ولفت إلى أن السمنة مشكلة عالمية وفي ازدياد مستمر على مستوى العالم، موضحًا أن السمنة في الرجال ٣٧%، والسمنة في النساء ٣٨%، والسمنة في الأطفال ٢٢%.