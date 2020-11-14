شكرا لمتابعة خبر عن سبب وفاة مؤسس أسواق بنده وسلسلة مطاعم هرفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توفي رجل الأعمال حمود السعد البراهيم مؤسس أسواق بنده وسلسلة مطاعم هرفي التي تحولت إلى إحدى العلامات التجارية المميزة.

وأوضحت مصادر أن سبب وفاة حمود السعد البراهيم أحد أنجح رجال الأعمال في المملكة، جاء إثر معاناة مع المرض منذ عدة سنوات، مضيفا أن الصلاة على حمود السعد البراهيم ستكون غدا بعد صلاة العصر مباشرة في مقبرة الشمال بالعاصمة الرياض.

يذكر أن البراهيم أسس شركة هرفي للأغذية بالشراكة مع أحمد حمد السعيد، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة للخروف النجدي الصغير، وكان أول مطعم في حي الملز بالرياض إلى جانب جسر الخليج، حيث كان يمتلك 70 % من الأسهم عبر شركة "بنده".