شكرا لمتابعة خبر عن كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

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وكانت كلية الملك خالد العسكرية أعلنت عن موعد استقبال دفعة جديدة لحملة الشهادات الجامعية، وحددت شروط القبول لهذه الدفعة، والأسباب التي تؤدي لاستبعاد أي من المتقدمين.

وشملت شروط القبول لحملة الشهادة الجامعية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك مَن نشأ مع والده أثناء خدمته الدولة خارج المملكة، حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحدٍّ شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون متزوجاً من أجنبية وغيرها من باقي الشروط الأخري.