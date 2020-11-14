شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعويم سفينة جلالة الملك الدرعية ثاني سفن مشروع السروات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قامت القوات البحرية الملكية بالاحتفال بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت " أفانتي 2200 "، التي أُطلق عليها رسميًّا اسم " سفينة جلالة الملك الدرعية "، وذلك بحضور قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.

وجاء ذلك ضمن حفل التعويم الذي أُقيم عبر البث المباشر بين موقع الفعالية في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.

وشاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة، أُلقيت في موقع الحفل، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، وعدد من كبار الشخصيات، فيما شارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

ويسهم مشروع السروات في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية.

Advertisements