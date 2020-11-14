شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يروي كيف تعمد قائد مركبه صدمه على الطريق وتعريضه للحظات كارثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى المواطن محمد خياط وهو قائد دراجة نارية تفاصيل تعرضه لحادث تصادم متعمد من إحدى قائدي المركبات على طريق سريع بالمملكة.
وقال "خياط" عبر برنامج "ياهلا" إن قائد السيارة كان يسير في مسارين يمين ويسار ولم يلتزم بواحد فقط؛ لذلك أشار له بأن يلتزم بأحدهما.
وتابع المواطن: لكن القائد لم يعجبه الكلام على مايبدو، موضحًا أن القائد بعد ذلك جاء بأقصى سرعته من الخلف واصطدم به.
ولفت إلى أنه لولا قدرته على تفادي سقوط الدراجة بشكل كارثي، لكان تعرض لإصابات خطيرة تنهي حياته.
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