شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: "خلطات علاج السكري عبارة عن جدل والمشي الحل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): دعا أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني مرضى السكري بالاهتمام بشكل جيد بنوع الغذاء والحرص على ممارسة الرياضه خصوصا المشي. دعا أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني مرضى السكري بالاهتمام بشكل جيد بنوع الغذاء والحرص على ممارسة الرياضه خصوصا المشي. وأضاف " القحطاني " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" رياضة المشي تعد وقاية من الآثار المدمرة لمرض السكري على أعضاء الجسم ". وتابع:" الحرص على العلاج المقرر وعدم الالتفات لمن يروج لخلطات مجهولة لعلاج السكري فهي عبارة عن دجل ". ويعتبر ‏مرض السكري حالة شائعة جدًا تصيب ملايين الأشخاص حول العالم كل عام، والسكري ليس نوع واحد فقط ويمكن أن يختلف بناءً على السبب الرئيسي للحالة، وحالة الجسم التي يحدث فيها، وعوامل أخرى، نظرًا لاختلاف الأنواع المختلفة من مرض السكري في السبب الجذري، فإن علاجاتها وطرق الوقاية وإجراءات إدارتها تختلف أيضًا.

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