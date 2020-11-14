شكرا لمتابعة خبر عن ضبط صاحب متجر إلكتروني عرض جوالات بأسعار مخفضة للاحتيال على المشترين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن القيام بإحالة صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية .

وأوضحت في بيان لها إنه تمت إحالته عقب ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والاعلان عن ذلك عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين او إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاماً.

ولفتت إلى أنه تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك.

كما تمت إحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية.