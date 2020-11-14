شكرا لمتابعة خبر عن «المنيعي» يدعو لاستئصال عناصر الإخوان كليًا من منظومة التعليم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور أحمد المنيعي - مستشار الشؤون الفكرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن معاملات العناصر الإخوانية التي كانت تعمل في مفاصل الدولة التعليمية في السنوات الماضية.

وقال "المنيعي" عبر برنامج " يا هلا" إن تلك العناصر الإخوانية كانت تسعى لتعيين أشخاص تابعين لها في مناصب حساسة للغاية، إلا أنه قرر أن يقطع عليهم مخططهم وألا يسمح بتمرير أجندتهم.

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ولفت إلى أنه كان يطلب منهم توضيح سبب ترشيحهم لأشخاص دون غيرهم لهذه المناصب؛ حتى يضيق عليهم الخناق، موضحًا أنه تعرض للتهديدات من قبلهم لعدم موافقته على الكثير من ترشيحاتهم.

وبسؤاله حول استمرار وجود عناصر إخوانية في منظومة التعليم ، قال : "كل الذي أقدر أقوله هو أنه إذا لم يتم استئصال كافة العناصر الإخوانية من الجذور من المنظومة سريعًا سنشهد عواقب وخيمة مستقبلا".

وأضاف في حواره التلفزيوني: "تنظيم "الإخوان المسلمين" أخطر من "المافيا"، وتمويلهم يأتي من مصادر خفية والتبرعات المشبوهة".