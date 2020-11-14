دون وقوع إصابات

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر في السيطرة على حريق اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار. وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التعامل مع الحادث تم دون وقوع إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمركز لخدمة السيارات في وادي الدواسر.. والدفاع المدني يؤكد السيطرة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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