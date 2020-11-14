«هدف» يطلق «دروب–إنْ» لتطوير مهارات موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ممثلًا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب» اليوم السبت، برنامج «دروب–إنْ» الذي يهدف إلى تطوير مهارات المتدربين من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة.

وذلك حتى تتوافق مهاراتهم مع متطلبات وتوجهات سوق العمل السعودية، من خلال منحهم تدريبًا غير محدود بأكثر من 16,000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

وأوضح «هدف» أن التسجيل في البرنامج التدريبي سيبدأ غدًا، من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) على الرابط:‏https://doroob.sa/ar/individuals/public/program-details/7b79b0a482c040e3b353b5b472aa1dd7/.

كما يهدف برنامج «دروب–إنْ» إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودية، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

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ويتميز البرنامج بتقديم أكثر من 16,000 دورة تدريبية في العديد من المجالات؛ منها إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى؛ وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهَى متطلباتها.

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