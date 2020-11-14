تبلغ 14 يومًا..
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، أن أبرز الاتصالات التي وردت عبر مركز الاتصال 937 كانت حول متى يتم احتساب فترة العزل للمخالط لشخص مصاب بكورونا؟.
وفسر العبدالعالي الحالة قائلًا: «شخص خالط شخصًا آخر تبين أنه مصاب، فمتى يبدأ فترة العزل، هل من تاريخ الإصابة أم من تاريخ معرفة إصابة الآخر».
وأضاف متحدث الصحة: «يبدأ الشخص المخالط لمصاب بكورونا احتساب فترة العزل من آخر لقاء جمعة بالمصاب ولمدة 14 يومًا».
اقرأ أيضًا:
«الصحة»: 349 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 379 حالة ووفاة 16 شخصًا
نصيحة مهمة من وزارة الصحة حول حماية الأطفال من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الصحة» توضح: متى يتم احتساب فترة عزل المخالط لمصاب كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.