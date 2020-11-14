بالفيديو.. «الصحة» توضح: متى يتم احتساب فترة عزل المخالط لمصاب كورونا؟

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، أن أبرز الاتصالات التي وردت عبر مركز الاتصال 937 كانت حول متى يتم احتساب فترة العزل للمخالط لشخص مصاب بكورونا؟.

وفسر العبدالعالي الحالة قائلًا: «شخص خالط شخصًا آخر تبين أنه مصاب، فمتى يبدأ فترة العزل، هل من تاريخ الإصابة أم من تاريخ معرفة إصابة الآخر».

وأضاف متحدث الصحة: «يبدأ الشخص المخالط لمصاب بكورونا احتساب فترة العزل من آخر لقاء جمعة بالمصاب ولمدة 14 يومًا».

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