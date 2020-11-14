الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة إلى ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين؛ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بمملكة البحرين، للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، اليوم بمطار قاعدة الصخير الجوية، داعين المولى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكان الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل إلى مملكة البحرين في وقت سابق؛ حيث كان في استقباله الفريق الأول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

Advertisements

وغادر الأمير مملكة البحرين عقب نقله تعازي ومواساة القيادة الرشيدة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

اقرأ أيضًا:

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين