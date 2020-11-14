فريق إغاثة طبي سعودي يصل المكلا لبدء حملة تطوعية لجراحة القلب

وصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت؛ وذلك في إطار برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه الأسبوع الماضي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إلى تنفيذ 2940 عملية جراحية، منها 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، و1440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، و960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2940 مريضًا من الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة ومنها دعم الجانب الصحي باليمن ومختلف البلدان المحتاجة والمتضررة.

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