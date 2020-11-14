الابتدائية والمتوسطة والثانوية.. «التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ12

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث» الابتدائية من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الرابع والخامس والسادس» الابتدائية من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وأزاحت «التعليم» الستار أيضًا، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث» المتوسطة من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وقامت التعليم بنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «المستوى الأول» من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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وأعلنت «التعليم»، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث والمستوى الخامس من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت الوزارة، عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «عام اختياري – تحفيظ اختياري» من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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