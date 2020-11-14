بالصور. إغلاق 30 منشأة مخالفة في تبوك

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي ما يزيد عن 3697 جولة رقابية، و40 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات أسفرت عن تقييد 661 مخالفة تُعنى باستيفاء الاشتراطات البلدية، وإغلاق 30 منشأة، فيما لم يتم رصد أي مخالفة تتعلق بالإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19.

وبيّنت أن الجولات شملت الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات، إضافة إلى الجولات الدائمة للإصحاح البيئي، وذلك للتصدي لفيروس كورونا الجديد من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار الـ24 ساعة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المستهلك؛ حيث أنجزت تنظيف وتعقيم وتطهير 1760 موقعًا، بمشاركة 150 معدة خاصة بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 12507 أطنان من النفايات، وإزالة 13889 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 2551 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

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