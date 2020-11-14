شاهد الفيديو الأغرب.. مصادر لعاجل: سيدة وراء حادث الانقلاب الرأسي لسيارة بجدة.. وهذه طبيعة الإصابات

كشفت مصادر لعاجل، عن حقيقة الفيديو المتداول خلال اليومين الماضيين، بشأن الحادث الغريب الذي وقع في مدينة جدة، وأثار الكثير من علامات التعجب المصحوبة بالسخرية والطرافة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحادث انقلاب سيارة في جدة، وصفوه بأنه أغرب حادث في العالم، وذلك بسبب أن السياره توقفت على وضعية رأسية.

وقالت المصادر لعاجل، أن الحادث وقع في مدينة جدة قبل أيام، مؤكدين أن السيارة كانت تقودها سيدة، وترافقها سيدة آخرى.

وأوضحت المصادر، أن السيدة التي تقود السيارة إصابتها متوسطة، أما السيدة الأخرى المرافقة لها فإصابتها بسيطة، وقد تم نقلهما وقت وقوع الحادث، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.