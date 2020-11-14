تخصيص 5 % من المواقف للسيارات الكهربائية

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية تخصيص 5% مـن إجمالـي مواقـف السـيارات المتاحـة، حسـب الأنظمـة والاشـتراطات البلديـة، للسيارات الكهربائية، وتوفير قوابس شحن لها.

مستويات المواقف

بحسب لائحة أعدَّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، صنَّفت الوزارة مواقع شحن المركبات الكهربائية على 3 مستويات: «المستوى الأول مواقف الفترات الطويلة زمنياً، مثل: مواقف السيارات بالمباني السكنية، والمكاتب، والمطارات، ومحطات القطارات، ومحطات النقل الإقليمية، والمستوى الثاني مواقف الفترات القصيرة، مثل مواقف السيارات بالمجمعات التجارية: (المولات، والمسارح، والفنادق، أما المستوى الثالث فهو مواقف مركبات على جانبي الشوارع التجارية والرئيسية ومحطات الوقود (فئة أ)».

متطلبات واشتراطات

أبانت الوزارة أن المشروع يهدف إلى توضيح متطلبات واشتراطات شحن المركبات الكهربائية، والتي تتماشى مع التوجه الحديث في دعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من المشتقات النفطية للحد من التلوث والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

ولفتت إلى أنه في ظل الإتجاه العالمي نحو اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة، بــدلاً من المشـتقات النفطيـة للحـد مـن التلـوث، والحفـاظ علـى البيئة، كان لا بد من اسـتحداث إصــدار يوضــح متطلبــات واشــتراطات شــحن المركبــات الكهربائيــة التــي تتماشــى مــع هــذا التوجــه، وتوفــر كذلــك اســتهلاك مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة. وأشارت الوزارة إلى أن كُبــرى شــركات الســيارات العالميــة تســتثمر وتشــارك فــي تحديــث وتطويــر السـيارات الكهربائية التي تزداد شـعبيتها بمرور الوقت مع التطور والاسـتحداثات التــي تُضــاف لهــا، كمــا أن تكلفتهــا فــي نــزول مســتمر مع تطورهــا، الأمــر الــذي يـؤدي إلـى التوسـع فـي اسـتخدام تلـك النوعيـة مـن السـيارات للمحافظـة علـى البيئـة ومصـادر الطاقـة الحاليـة، حيـث لا ينبعـث منهـا دخـان، أو عـوادم، ممـا يحسـن الصحـة العامـة ويرفـع جـودة حيـاة المواطـن السـعودي.

الاشتراطات الفنية

01 الالتـزام بتطبيـق المعاييـر والمتطلبـات الفنيـة الصـادرة عن هيئـة تنظيم الكهرباء والإنتـاج المـزدوج، وخاصـة متطلبـات كـود التوزيـع السـعودي، ومتطلبـات كـود البناء الســعودي والحصــول عــى موافقــة مــزود الخدمــة الكهربائيــة لإيصــال الطاقــة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات، والمواد، طبقاً للمواصفات القياسية الســعودية.

02 الالتــزام باعتمــاد جميع أعمــال التصميــم والإشــراف علــى تنفيــذ معــدات شــحن المركبـات الكهربائيـة التـي سـيتم إنشـاؤها بعـد صـدور هـذه الاشـتراطات مـن قبـل مكاتــب استشــارية مؤهلــة لــدى الــوزارة والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي.

الاشتراطات المعمارية

01 توفيــر مواقــف شــحن المركبــات الكهربائيــة بنوعيهــا بمواقــع مجمعــة بالقــرب مــن المداخــل الرئيســية.

02 الالتــزام باســتخدام اللوحــات الإرشــادية لتوجيــه المســتخدمين فــي المواقــف إلـى الأماكـن المنخفضـة للشـحن مـع إبـراز تلـك الأماكـن ووضـع العلامـة المروريـة والأســهم اللازمــة، ســواء بالدهــان، أو باســتخدام العواكــس التــي تحــدد شــكل الأســهم، ويجــب أن تكــون الكتابــة باللغــة العربيــة والإنجليزيــة.

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03 الالتــزام بتزويــد جميــع مواقــف الســيارات التــي فيهــا معــدات شــحن المركبــات الكهربائيـة بالأنظمـة اللازمـة للوقايـة والحمايـة مـن الحريـق ومنـع انتشـار اللهـب حســب متطلبــات الكــود الســعودي للحمايــة مــن الحرائــق (801-SBC).

04 توفيــر جميــع أشــكال القابســات والمقابــس والموصــلات، أو المهائيــات المعتمـدة مـن الهيئـة السـعودية للمواصفـات والمقاييـس والجـودة SASO، مـع مراعاة الحركة المرورية في المكان، وبُعــد الشــاحن عــن الســيارة الكهربائيــة.

اشتراطات التنظيم المكاني

01 الالتزام بمراعاة مواقع معدات الشـحن لأماكن توقف عجلات المركبة والارتدادات والأرصفة المحيطة لتجنب اصطدام المركبة بمعدات الشحن.

02 الالتــزام بعــدم تركيــب معــدات شــحن المركبــات بجــوار بــرك ونوافيــر الميــاه أو أماكــن وجــود شــبكات الــري بالــرش.

03 تركيب معدات الشحن في أماكن تتوفر فيها الإنارة ولا تعوق الحركة المرورية.

04 وضع علامة مميزة للدلالة على تخصيص المواقف للسيارة الكهربائية.

05 يلـزم وضـع مظـلات فـي الأماكـن المكشـوفة لأجهـزة شـحن المركبـات الكهربائيـة.

06 يلـزم وضـع إرشـادات اسـتخدام الشـاحن كمـا هـو موضـح بكتـب الشـاحن.

07 يجـب أن تكـون أبعـاد وارتفـاع الشـاحن لا تعوق الحركـة المروريـة أو تعوق حركـة الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

08 يلـزم تخصيـص نسـبة 5% مـن إجمالـي مواقـف السـيارات المتاحـة حسـب الأنظمـة والاشـتراطات البلديـة.