تنقل يخدم 2000 مستفيد بالمسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق (تنقل)، الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن، للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية، لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام. ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق، ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين. كما يوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا، بما يكفل التجاوب السريع معها.



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